نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم تُعزز فرص ربحك لجائزة الـ 125.000$ بـ 4 طرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب جديد وفرصة أكبر لربح إحدى جوائز مسابقة الحلم 2021 الأضخم والتي تجاوزت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، 4 خطوات فقط تقربك من تحقيق حلمك ودخولك السحب الجديد على جائزة الـ 125.000$، في الوقت الذي تم فيه التواصل مع الفائز الجديد بجائزة الربع مليون والتي ربحها أحمد إبراهيم، وهو مواطن مصري الجنسية مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم إعلان اسم الفائز بجائزة منزل الأحلام باليونان، مع العلم أن أرقام التواصل من جميع الدول كما هي دون تغيير، وبالنسبة للدولة الغير مدرجة بالقائمة، فيمكن لمواطنيها بالاتصال بالأرقام الدولية الموحدة التي تم إتاحتها للاتصال والاشتراك من جميع الدول.

4 طرق تقربك للفوز في مسابقة الحلم

ومن جانبها، وللتيسير على المشتركين من سهولة التواصل معها، وفي ظل تزايد شعبيتها والإقبال الكبير على الاشتراك فيها، أتاحت مسابقة الحلم 4 طُرق لتفعيل وتأكيد المشاركة للدخول على السحوبات المتتالية، وهو ما يزيد فرصتك في التواصل بشكل سريع وأفضل، وتتمثل تلك الطرق في:

1- الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي:

وتلك هي الطريقة التقليدية الأساسية الأولى، وتتلخص في الاتصال على الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، ثم الإجابة بطريقة صحيحة على السؤال الذي يصلك لتأكيد تفعيل الدخول في السحب.

2- الاشتراك عبر الرسائل النصية sms:

وهي الطريقة التقليدية الثانية، التي تتمثل في إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو مرادفاتها من اللغات الأجنبية، فمثلا بالانجليزي dream وبالفرنساوي reve إلى الرقم المرادف لدولتك أيضًا.

3- الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني mbc dream:

وهي طريقة إلكترونية جديدة، تتمثل في الدخول عبر موقع المسابقة الرسمي على الإنترنت mbc dream، ثم تعبئة جميع الحقول المدرجة بالنموذج المتاح من بيانات شخصية ورقم جوال وكود الدولة وخلافه، ثم الضغط على موافق أو إرسال.

4- الاشتراك عبر تطبيق حلم للجوالات:

طريقة أون لاين جديدة عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية من على المنصات المختلفة، ثم تثبيته كتطبيق على جوالك، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة، ثم إرسال، ويتم المحاسبة فيه على أساس سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك وفق الشبكة أو المشغل الخاص بك.