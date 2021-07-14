تراند الفن: تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لفحص أطفال الضمور العضلي بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - فتحت مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أبوابها لاستقبال وفحص الأطفال المصابين بضمور العضلات، وخضوعهم للفحص الطبي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات.



من جانبه، قال الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، إنه جرى تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لفحص الأطفال المصابين بالضمور العضلي، وذلك ضمن الفحوصات الإكلينيكية.

وأوضح مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، أن الفحوصات تتضمن إجراء الفحوصات الجينية والبيولوجية الجزئية، وذلك حتى يتم تشخيص حالة الطفل المريض وعمل ملف له، منوهًا بأنه إذا تلاحظ وجود إقبال كبير من جانب المرضى سوف يتم تخصيص يوم آخر لمنع الازدحام، وذلك للتسهيل على المواطنين.

كانت وزارة الصحة خصصت 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال؛ وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات من الأطفال بمختلف أعمارهم وتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال إتاحة العلاج الجيني في تلك العيادات، وكان من ضمن تلك العيادات عيادة مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.