تراند الفن: صدور الحكم النهائي في قضية إثبات نسب طفلي الفنانة هالة صدقي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: رفضت محكمة أسرة قصر النيل، دعوى زوج الفنانة هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب أبنائها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها. وقررت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية. وكانت محكمة الأسرة أصدرت حكما سابقا بحبس زوج الفنانة هالة صدقي لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.

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