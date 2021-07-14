تراند الفن: البدري يطلب طائرة خاصة للسفر إلي الجابون.. وبركات ينهي الإجراءات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول من اتحاد الكرة، توفير طائرة خاصة من أجل السفر إلى الجابون في سبتمبر القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلم القاهرة 24 أن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، طلب من أحمد مجاهد توفير طائرة خاصة بعد طلب البدري من أجل راحة البعثة عند السفر إلي الجابون.

ويستعد المنتخب الأول لمواجهة كل من أنجولا والجابون وليبيا ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول صعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية العام القادم والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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