شوف مشروع الأضاحي المقدم من بنده وخطوات شراء الأضحية

أيام قليلة ويحل على الأمة الإسلامية عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن تأتي تلك الأيام المباركة على جميع الأمة الإسلامية بالخير ويتقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بتقديم الأضاحي وتوزيعها على الأهل والأقارب والفقراء والمحتاجين وما يشغل بال الكثير من الناس التي تنوي تقديم أضحية هو من أين يتم الحصول على الأضحية المناسبة والتي تكتمل بها الشروط الكاملة للأضحية ومن سيقوم بعملية الذبح على الطريقة الإسلامية وللإجابة على تلك الأسئلة ولتسهيل على المواطنين تقدم أسواق بنده مشروع الأضاحي الذي يبدأ من 10 ذو الحجة 1442 ويستمر حتى 12 من نفس الشهر.

مشروع الأضاحي المقدم من بنده

تقدم بنده مشروع الأضاحي تحت شعار أضحيتك عندنا وذلك من خلال أنواع ممتازة من الخراف وبأوزان مختلفة فهناك خروف نعيمي محلي وخروف سواكني وخروف بربري وخروف رفيدي وخروف حري وخروف روماني وأسباني وتلك الأنواع من الخراف متوفرة في كل مكان بالمملكة ومن أنواع الخراف الغير متوفرة في المنطقة الجنوبية خروف جورجي وتيس بربري ويتوفر في المنطقة الجنوبية فقط خروف جيزاني ومتوفر في جدة عجل كامل يتراوح الوزن من 150 إلى 200 كيلو جرام بسعر 7.399 ريال سعودي ويتوفر أيضا بجدة جمل كامل يتراوح الوزن من 150 إلى 200 كيلو جرام بسعر 6.799 ريال سعودي.

خطوات شراء الأضاحي من بنده

هناك عدد من الخطوات التي لا بد من القيام بها حتي تتمكن من شراء الأضحية المناسبة المقدمة من بنده وتلك الخطوات هي:

الذهاب لزيارة أحد الأسواق التابعة لبنده.

بعد ذلك يتوجب على العميل معرفة أنواع الأضاحي المتواجدة ومعرفة أسعارها ثم يتوجب عليه تحديد نوع الأضحية التي يريدها.

بعد ذلك يتم دفع ثمن الأضحية التي قام بتحديدها ويتم الحصول على إيصال شراء يفيد بإتمام عملية دفع ثمن الأضحية.

يقوم المشتري بتحديد الموعد الذي يريد استلام أضحيته فيه بحيث يكون موعد الاستلام بعد الساعة السادسة مساءً.

يتوجب إظهار إيصال الشراء عند استلام الأضحية في الموعد المتفق عليه.

ويتم الذبح في مسالخ البلدية الرسمية لكل منطقة مع العلم بأن تلك الأسعار المقدمة للأضاحي تشمل ضريبة القيمة المضافة مع الحصول المجاني على خدمة التقطيع عند رغبة العميل في ذلك.