تراند الفن: صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ «بندر بليلة» لإلقاء خطبة عرفة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت تواصل 13 زيارة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة يوم عرفة لحج هذا العام ١٤٤٢هـ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.