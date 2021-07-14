تراند الفن: والدة طالبة بالفيوم تعلق على امتحان الجبر والهندسة الفراغية: حسبنا الله ونعم الوكيل (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بمحافظة الفيوم، عقب خروجهم من اللجان، اليوم الأربعاء، حول صعوبة بعض الأسئلة في مادة الجبر والهندسة الفراغية، واشتكوا من عدم كفاية الوقت المُخصص لامتحان المادة.

قالت والدة الطالبة مريم خالد: “دفعة ابنتي مدمرين من أولى ثانوي، أنا حزينة على شقاء وتعب ابنتي طوال العام، 12 شهرا ما بين توتر ومذاكرة، وفي النهاية يصدمون في الامتحان، مش كفاية العربي، حسبنا الله ونعم الوكيل”.



من جانبها، أكدت مريم خالد، طالبة بالصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية بالفيوم، في لـ”القاهرة 24″، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية ضم 25 سؤالًا، ما بين الصعب والسهل، ولكن الأسئلة الصعبة، كانت أكثر وعدد قليل كان سهل، فضلًا عن أنَّ الوقت المُخصص لامتحان المادة غير كافي، “بعض الأسئلة قُمت بتظليلها بالبركة” حتى لا أترك مكان السؤال فارغ، مُعبرة “الأسئلة الصعبة في مادة الجبر والهندسة الفراغية كانت أكتر والوقت كان ساعتين ملحقناش أراجع، وملحقتش أظلل ولا أراجع الأسئلة اللي فاتتني، المراقب قالي ظللي مُتبقي 10 دقائق”.

وتابعت مريم خالد في بكاء عقب خروجها من لجنة الامتحان، ما حدث اليوم في امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مثل امتحان مادة اللغة العربية، الوقت كان غير كافٍ، مع صعوبة في الأسئلة، الوقت كان قليل جدًا على امتحان اليوم، كان محتاج 3 ساعات.

وأضافت خالد، أن امتحان الجبر كان يحتاج لتركيز كبير ودقة في قراءة الأسئلة، ولكن لا يتناسب ذلك مع الساعتين، هذا بالإضافة للتوتر الذي واجهناه من المراقبين على اللجنة بسبب الوقت “معرفتش أحل كويس بسبب التوتر”.

وأوضحت الطالبة مريم، أنَّ نظام الامتحان القديم “الورقي” كان أفضل من الحالي وأفضل من “التابلت”، مؤكدة أنَّ نظام التظليل، وهو نظام الامتحان هذا العام يستغرق وقت كبير، “مش نظام حلو خالص”.

توتر

ولفتت الطالبة إلى أنَّ مراقبين اللجنة في امتحان الجبر والهندسة الفراغية تسببوا في توترهم أثناء الحل، واستعجالهم بإنهاء كتابة إجابات الامتحان، وعلى حد تعبيرها: “كل شوية يقولولنا يلا خلصوا ويفتحوا الورقة، انتي لسه مخلصتيش ولا خلصتي”.

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