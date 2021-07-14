فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت عدة دراسات أهمية فيتامين (د) كعنصر مهم للجسم، حيث يساهم بشكل كبير في رفع مناعته ومقاومة الأمراض والفيروسات.
وبحسب العربية نقلا عن مجلة “eatthis” المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء 4 مخاطر صحية، يسببها نقص فيتامين (د) في الجسم، وهي:
1- الإصابة بالسرطان: فعدم تناول مكملات فيتامين (د) أو الحصول على نسبة جيدة منه قد تعرض الإنسان لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من مرض السرطان، سواء كان هناك تاريخ عائلي أو عوامل خطر لأنواع معينة.
2- يصبح الجسم عرضة للإصابة بجميع الأمراض: فالفيتامين يرتبط بشكل أساسي بجهاز المناعة، وانخفاضه يعني ضعف هذا الجهاز وعدم كفاءته، وبالتالي فإن ضعف الجهاز المناعي يجعل من السهل الإصابة بالأمراض والفيروسات أياً كان نوعها.
3- الشعور الدائم بالتعب: فأحياناً يشعر الإنسان بتعب غير مبرر أو غير مترافق مع مجهود عضلي أو فكري، وهذه الحالة يكون سببها نقص فيتامين (د)، حيث إنه يلعب دوراً مهماً في صحة العظام وقوة العضلات.
4- خطر جداً على صحة القلب: يلعب نقص فيتامين (د) دوراً مهماً في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمـوية، فهو يساعد في امتصاص الشوارد داخل عضلة القلب، وانخفاضه قد يكون مؤشراً لازدياد خطر الوفاة.
وهناك 6 أعراض تدل على نقص فيتامين (د) في الجسم، وهي كثرة المرض والذي ينتج عن نقص المناعة، والشفاء البطيء، والشعور بآلام في العظام، والكآبة، والتعب والإرهاق، وتساقط الشعر بحسب المجلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن 4 مخاطر صحية يسببها نقص فيتامين (د) في الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.