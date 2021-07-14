تراند الفن: “صحة المنيا”: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركز ديرمواس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - قالت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بقرى، “تانوف، ودلجا، والبدرمان”، بمركز دير مواس، خلال الفترة من 6 وحتى 8 من يوليو، وذلك في إطار اتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، حيث أسفرت القافلة، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ690 سيدة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له، إن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة لـ690 سيدة، منهم 482 جدد و208 مترددة، كما تم توقيع الكشف على 326 حالة أطفال، وتم عمل توعية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفيروس كورونا، وسرطان الثدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.