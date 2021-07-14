تراند الفن: انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، انطلاق تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال بمحافظة البحيرة، وذلك بعيادة التأمين الصحي للطلاب بدمنهور شارع الجيشي أبو الريش، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور، مدير فرع البحيره للتأمين الصحي، والدكتور باسم مصطفى، مدير إدارة المنطقة الثانية التابعة لها عيادة طلاب دمنهور.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تعد استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها للاهتمام بصحة المواطنين بكافة الفئات العمرية، وفى مختلف التخصصات وتقديم الرعاية الصحية لهم.

حيث تم اليوم استقبال 5 حالات بالعيادة لإجراء الفحوصات اللازمة ضمن تشخيص وتقييم الحالة، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

هذا ويتم استقبال الحالات يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع خلال الفترة من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، بعد الاتصال على الخط الساخن 106 للحصول على التفاصيل، والرد على الاستفسارات ولتحديد الموعد المناسب ولمنع التكدس.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم كل أوجه الدعم للمبادرة وكافة الرعاية اللازمة لهم ولجميع المرضى، وتقديم أفضل خدمات علاجية وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة والاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

لافتا إلى أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة في قطاع الصحة للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

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