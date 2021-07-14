تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 42.22 نقطة، عند مستوى 10778.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً ( التعمير – ريدان – الغاز – نماء للكيماويات – سيسكو ). وجاءت الأسهم الأكثر انخفاضاً كالتالي: ( الأبحاث والإعلام – بوبا العربية – مشاركة ريت – جرير – أسواق ع العثيم ).

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