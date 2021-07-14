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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد :سلط تقرير نشرته قناة العربية، الضوء على الجندية عبير عبدالله الراشد، التي قدّمت أمس ولأول مرة المؤتمر الصحفي الأمني الأول في الحج.
ويعد الفيديو أول ظهور للراشد بعد مؤتمر الحج ، حيث تعد الراشد من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية مكّنت المرأة السعودية بالعمل في القطاع الأمني في مختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.
حيث تسير المرأة السعودية بخطى ثابتة في ميادين العمل العسكري وتخرّج مراكز تدريب الأمن العام ووزارة الداخلية مئات الموظفات اللاتي يحملن مختلف المؤهلات العلمية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول ظهور للجندية عبير الراشد بعد تقديمها مؤتمر الحج.. والكشف عن القطاع الذي تعمل به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.