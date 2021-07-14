فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - كشف فيلم وثائقي حمل عنوان “الإمبراطورية المحتضرة”، عن الخطوط العريضة لفكر النظام التركي واتجاهه لسياسة ونفوذ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي بايدن ، وقد تحدث خلاله العديد من المتخصصين والنشطاء السياسيين أصحاب الفكر المناهض لأمريكا. وعرض الوثائقي لقاء مصور لبايدن عن توجهه لتمويل المعارضة التركية لتغيير النظام التركي ووصولها الي السلطة، وأعرب عن عدم رغبته باستكمال أردوغان بالحكم في بيان ادلى به لصحيفة نيويورك تايمز في يناير 2020، وفي ذلك الوقت لم يكن مرشح للرئاسة الامريكية. وقد وصفوا أمريكا بالديكتاتورية وانها الي زوال، وان اختيار بايدن كرئيس أمريكي قد تم في انتخابات غير نزيهة، وإن وجوده في الحكم سيتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية بالعالم والصراعات الاجتماعية بالولايات المتحدة، ولفتت إلى أن إدارة بايدن يجب أن تعمل على استقرار العلاقات الخارجية مع دول العالم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وثائقي يكشف خطة التمدد العثماني لمواجهة نفوذ أمريكا بعهد بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.