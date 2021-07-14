تراند الفن: 6.7 مليار ريال حجم التداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 10778 نقطة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، ليصعد المؤشر العام بنحو 42 نقطة، مع استمرار تراجع السيولة قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10778 نقطة مرتفعا بنحو 42 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.75 مليار ريال كأدنى سيولة فيما يزيد عن شهرين، وتأتي السيولة عبر تداول 199 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 281.3 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك الأهلي وكذلك سابك على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.4 و1 في المائة ثم أسهم مصرف الراجحي المرتفعة 0.4 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم “أرامكو السعودية” بنحو 0.7 في المائة.

وتراجع سهم الدريس بنحو 0.1 في المائة، رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 150 في المائة وعلى أساس سنوي لتصل إلى 36 مليون ريال بالإضافة إلى نمو بنحو 200 في المائة في الإيرادات.

فيما أعلنت شركة التعمير عن أرباح للربع الثاني بواقع 143.4 مليون ريال 54.6 مليون ريال للفترة المماثلة وبنمو 163 في المائة، ويعود النمو الكبير إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة بحسب بيان للشركة.

وكان سهم “التعمير” قد شهد تداولات مكثفة خلال جلسة اليوم هي الأعلى منذ ابريل 2008، حيث تم تداول 16.98 مليون سهم وبقيمة 455.13 مليون ريال شكلت نحو 6.7 في المائة من سيولة الجلسة، فيما أغلق السهم على مكاسب بالحد الأعلى ليسجل أعلى سعر منذ أكتوبر 2006.

إلى ذلك، صعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم التعمير وكذلك ريدان بعد صعودهما بالحد الأعلى، فيما سجلت أسهم الغاز مكاسب بنحو 8.8 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 58 شركة تصدرها أسهم “الأبحاث والإعلام” بنحو 4.9 في المائة، تلاه أسهم بوبا العربية بنحو 4.7 في المائة، ثم وحدات مشاركة ريت المنخفضة 3.6 في المائة بعد تداوله دون أحقية أرباح بواقع 0.3ريالا للوحدة.

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