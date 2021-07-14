تراند الفن: “الشباب والرياضة” تدرس مع لجنة كورونا إقامة انتخابات الأندية في موعدها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - علم “القاهرة 24″، أن وزارة الشباب والرياضة، أنهت تصورًا كاملًا يسمح بإقامة انتخابات الأندية في موعدها، والذي جاء بالتنسيق مع لجنة أزمة فيروس كورونا.

واشترطت اللجنة، أن يتم إجراء الانتخابات باستخدام كافة الوسائل والإجراءات الاحترازية، التي يجب تطبيقها لسلامة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإدارة الانتخابات والمرشحين.

في السياق نفسه، تم عرض تفاصيل المقترح الذي أُعد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشمل التصور النهائي، لإقامة انتخابات الأندية، التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والصحة، مع اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب، ومسئولو الصحة، لعرض تفاصيل الإجراءات الاحترازية، الواجب تطبيقها خلال عملية الانتخابات.

وتؤكد مصادر “القاهرة 24″، أن كامل المقترح سيلقى قبولًا بصورة تسمح بإقامة انتخابات الأندية خلال الفترة المقبلة.

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