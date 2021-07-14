تراند الفن: الإسماعيلي يكشف خطة الفريق استعدادا لاستكمال الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - تحدث حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن خطة الجهاز الفني للفريق من أجل الاستغلال الأمثل لفترة التوقف الحالية.

وتابع حديثه في تصريحات للموضع الرسمي للنادي: “لاعبو الفريق حصلوا على فترة راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس وتصفية الذهن ولتجنب تعرضهم للإرهاق بعد العمل الشاق دون راحة لمدة شهرين كاملين”.

وأضاف مدرب الإسماعيلى: “تدريبات الفريق عادت لفترتين مجددا بعد انتهاء الراحة سعيًا للنهوض بالمعدلات البدنية والفنية للاعبين”.

واستكمل تصريحاته: “الفترة الحالية شهدت الاتفاق على خوض وديتين لاستعادة جاهزية الجميع بجانب التجهيز لمعسكر مغلق”.

واختتم حديثه: “لدينا مواجهات صعبة ومرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك سنتطلع لاستمرار الروح القتالية، والسعي جليا نحو تحقيق أفضل النتائج وتحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى”.

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