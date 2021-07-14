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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد: ردت دار الإفتاء، على سؤال بشأن جواز الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة، موضحة أنها تصح بالخروف الذي ليس له قرن خِلقة، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك لإنقاص لحمه، وذو القرن أفضل، كما تصح الأضحية بالخروف الذكر، وتصح أيضا بالشاة الأنثى.
وحول شروط هامة يغفلها البعض عن صحة الأضحية، لفتت دار الإفتاء:”تصح الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينا، فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.
وعن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن، أوضحت دار الإفتاء، أن الحنفية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجمَّاء” التي لا قرون لها خلقة، و”العظماء” وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.
وتابعت أن المالكية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجماء”، وهي المخلوقة دون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حكم الأضحية بخروف ليس له قرن! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.