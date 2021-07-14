فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي

على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت الفنانة قمر: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على

محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء

غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».

وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين

حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين

أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم

والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن

مسؤوليته».

يُذكر أن أحدث أعمال، قمر أغنية “Kiss

My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع

“يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم “حملة فرعون” التى تجسد من خلاله دور

فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قمر تصدم الجميع وتعلن عن حملها دون زواج: «قررت أكون سنجل مازر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.