تراند الفن: مكاسب عديدة لبرشلونة وراء إتمام صفقة تبادل جريزمان بساؤول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - شهدت الفترة الأخيرة، اهتمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني، بضم خدمات لاعبه السابق أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الحالي ومنتخب فرنسا.

وكشفت صحيفة “COPE”، عن المستجدات التي تمت في الصفقة، والتي أكدت أن الناديين يوافقان على عقد صفقة تبادلية من خلال جريزمان وساؤول.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك عدد من المكاسب حول الصفقة، حيث سيوفر نادي برشلونة راتب 12 مليون يورو سنويًا، بجانب استعادة أتليتكو نجمه مجانًا، بالإضافة إلى أن راتب جريزمان مع أتليتكو سيكون 13 مليون يورو، فقط تغيير وجهة نظر لابورتا قد يمنع العملية.

ووفقا للصحيفة، فإن جريزمان متواجد حاليًا في إيبيزا ينتظر اتصالًا من سيميوني من أجل العودة للواندا ميتروبوليتانو، وأن “سيميوني” سعيد بعودة “جريزمان” لأتلتيكو.

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