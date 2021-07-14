تراند الفن: بعد خلوه من مرضى كورونا.. إعادة فتح مركز الجهاز الهضمي والقلب بسوهاج أمام المواطنين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إعادة تشغيل وفتح مركز الجهاز الهضمي والقلب أمام المواطنين، عقب شفاء مصابي حالات كورونا، والتراجع في أعداد المصابين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تعقيم المركز بالكامل وبصفة دورية، مشيرة إلى حصر جميع الأجهزة وصيانتها وتعقيمها بعد خلو المركز من مرضى كورونا، سواء بالعناية المركزة والأقسام الداخلية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، إنه سيتم فتح باب الاستقبال للجمهور بأقسام “الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والقسطرة القلبية، والعناية المركزة، وقسم داخلي قلب، وقسم داخلي جهاز هضمي، ومناظير الجهاز الهضمي”.

يُذكر أن المركز أعلن الأسبوع الماضي، خلوه من مصابي كورونا، وخروج كافة المصابين بعد أن تم شفاؤهم بالكامل.

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