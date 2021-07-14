نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بمناسبة عيد الأضحى المبارك اليكم عروض جرير للمنزل الذكي بتخفيضات متميزة على الأجهزة المنزلية في المقال التالي
عروض جرير للمنزل الذكي، شركة جرير jarir bookstore مكتبة جرير لبيع الأدوات المدرسية والمكتبية وجميع مستلزمات الدراسة تعتبر من أشهر الأماكن في المملكة العربية السعودية كما أنه من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء ويعتمدون بشكل كلى على هذا المكان للحصول على كل مستلزماتهم، تقوم شركة جرير بالإعلان عن مجموعة كبيرة من العروض في نهاية كل أسبوع، لذلك ينتظر الكثير من العملاء هذا الوقت للاطلاع على العروض وشراء كل احتياجاتهم.
عروض جرير اليوم
تقوم مكتبة جرير بتنظيم مجموعة من العروض بما يتناسب مع احتياجات العملاء، حيث تقوم الشركة بعمل هذه العروض على جميع الأقسام المتاحة في الفروع وذلك بهدف توفير كل المستلزمات والأدوات التي يبحث عنها العميل في مكان واحد وبأسعار مناسبة.
تخفيضات جرير بمناسبة العيد
في البداية كان مجال بيع مكتبات جرير يقتصر على الأدوات المكتبية والكتب فقط، ولكن مع مرور الوقت وسعي الشركة نحو التطور والتوسع، استطاعت الشركة ضم أقسام جديدة إلى فروعها هذه الأقسام التي تشمل الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر المختلفة أيضاً.
واحدة من أهم الخدمات التي تقوم شركة جرير بتقديمها للعملاء هي خدمات الصيانة والتصليح، حيث أنه يوجد قسم كامل في فروع جرير يسمى بالقسم الفني، يقوم بإصلاح كل الأعطال بالأجهزة والإلكترونيات التي تم الحصول عليها من فروع جرير أو من غيره، كما يقوم بتقديم فترة ضمان طويلة لهذه الأجهزة.
عرض جرير الاسبوعي
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر موماكس لمبة سمارت كلاسيك موفرة ومزودة بواي فاي 95 ريال سعودي بدلاً من سعر 119 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر لمبة موماكس الموفرة سمارت كلاسيك واي فاي وليد 79 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر إضاءة لايف سمارت كولوليفت ستريب ليد لايت 60 واي فاي 269 ريال سعودي بدلاً من سعر 350 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر لايف سمارت كولوليفت برو كيت ثلاث قطع ضوء كتلة ليد 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 280 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر لايف سمارت كولوليفت برو كيت سمارت ليد باك 379 ريال سعودي بدلاً من سعر 420 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر القاتو أفيا فيلر مصباح هاديء متنقل بلوتوث لون أبيض 439 ريال سعودي بدلاً من سعر 529 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر موماكس كلينس تريو روبوت مكنسة كهربائية واي فاي 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1049 ريال سعودي
- عروض جرير بلغ سعر مكنسة يوفي روبو فاك جي تي هايبرد مكنسة كهربائية تعمل بشكل إلكتروني 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1059 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر مكنسة يوفي روبو فاك جي 30 فرج مكنسة كهربائية 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1114 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر مكنسة شاومي مي روبوت ممسحة ومكنسة كهربائية ومزودة بواي فاي 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر القاتو ايف للنافذة والباب كاشف تلامس ذكي ومزود ببلوتوث 175 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر يوفي سكيورتي انتري سينسور مزود بواي فاي وبلوتوث 99 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر دي لينك كاشف حركة ذكي مزود بواي فاي 109 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير بلغ سعر القاتو ايف روم اندور اير كواليتي مونتير مزود ببلوتوث 299 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات بلغ سعر شاومي كاشف حركة ذكي مزود بلاسلكي 199 ريال سعودي.
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