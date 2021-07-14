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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : وقفت لجنة عالية المستوى، من الرياض، على ملابسات حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات، عند إشارة حي الضرس، بمرور بمحايل عسير.
ولا تزال التحقيقات جارية من جانب النيابة العامة، لمعرفة أدق التفاصيل وكشف السبب الرئيسي وراء حادث الشاحنة، وهل هو جنائي أم لا؟، وفقًا لموقع سبق.
وسحقت الشاحنة عدداً من المركبات؛ ونتج عن الحادث 3 وفيات “مواطن، وباكستاني، وفلبيني”، وإصابة واحدة “قائد الشاحنة مصري الجنسية ويتلقى العلاج حالياً”.
والجدير بالذكر أن “إدارة مرور منطقة عسير”، قالت فور وقوع الحادث إن السبب هو عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات عند إشارة مرور بمحايل عسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.