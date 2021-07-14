تراند الفن: هل توزيع العقار على الورثة يخضع للضريبة؟.. «هيئة الزكاة» توضح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن الإجراءات المتبعة حول ضريبة التصرفات العقارية عند تقسيم العقار بين الورثة، واختلاف البائع والمشتري.

وقالت الهيئة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتويتر، أنه عند تقسيم العقار بين الورثة كقسمة حصص فهذا غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت هيئة الزكاة أنه في حال بيع العقار سواء للورثة أو لطرف ثالث فهذا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ويجب سداد الضريبة.

أما في حالة اختلاف البائع والمشتري فقد أوضحت الهيئة، أنه في هذه الحالة تقوم بإلغاء الطلب السابق وتقديم طلب جديد وتسدد ضريبة التصرفات العقارية.

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