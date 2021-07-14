تراند الفن: “التعليم” تعلن عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443 هـ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏57 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت “وزارة التعليم”، اليوم الأربعاء، عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1443 هـ. وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها في تويتر: “المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراية، (عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس) سيعودون يوم الأحد 29/12/1442 هـ، الموافق 8 أغسطس 2021”. وأضافت التعليم: “المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية، سيعودون في 14 /1 / 1443 هـ، الموافق 22 أغسطس 2021”.

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