تراند الفن: “رويترز”: الإمارات تنفي التوصل لاتفاق مع “أوبك+”.. وتؤكد على هذا الأمر !

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد: نفت الإمارات صحة الأنباء عن توصلها إلى اتفاق لتسوية الخلاف الذي برز بينها والسعودية ضمن تحالف “أوبك+”. ووفقا لما نقلته “رويترز” فإن وزارة الطاقة الإماراتية ذكرت في بيان لها اليوم، أنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق مع “أوبك+” بشأن خط الأساس الخاص بها وأن المناقشات مستمرة”. وجاء ذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام غربية كبرى، منها “رويترز” ووكالة “بلومبرغ” تقارير مفادها بأن الإمارات والسعودية توصلتا إلى حل وسط لخلافهما النفطي يقضي بتمديد اتفاق “أوبك+” حتى نهاية 2022 ومنح أبوظبي مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا (مقارنة مع نحو 3.17 مليونا حاليا) في الاتفاقات النفطية مستقبلا.

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