تراند الفن: الواقعة قديمة.. مصدر يكشف تفاصيل اعتداء كمسارية قطار على أمين شرطة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - كشف مصدر بالسكة الحديد تفاصيل واقعة اعتداء كمسارية بالسكة الحديد على أمين شرطة بمحطة بركة السبع، وذلك لعدم دفع قيمة التذكرة، على حسب روايتهم.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24” ان الواقعة حدثت منذ شهرين بتاريخ 11/5/2021 على رصيف بركة السبع بعد استقلال أمين الشرطة لقطار رقم 133 قطار روسي خط “القاهرة – الإسكندرية” مشيرا إلى أن القطار تم إلغاؤه منذ أسبوعين ضمن قرارات هيئة السكة الحديد بإلغاء عدد من الرحلات على خطوط الهيئة.

وفى وقت سابق أعلن مصدر بالسكة الحديد أن الهيئة انتهت من التحقيقات حول واقعة كمساري قطار منوف بعد حدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة والذي قامت فيه احدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظًا على حقوق الراكب.

وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24” أن التحقيقات برئة كمساري القطار من تهمت التعدي على الراكب وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإعادة كمساري قطار منوف للعمل فورا انتهاء التحقيقات.

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