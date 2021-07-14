تراند الفن: كلوب يتحدث عن الفترة التحضيرية لليفربول وسبب صعوبتها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حول الفترة التحضيرية وتأهيل اللاعبين للموسم المقبل، وصعوبات هذه الفترة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “التخطيط للجولة التحضيرية كان صعبًا للغاية، بعد نهاية الموسم ضد البالاس كنا قد قررنا أين سنُقيم معسكرنا التحضيري وأين سنلعب وضد أي فرق لكن خلال الصيف تغير كل شيء، الوضع مازال شائكًا”.

‏وتابع: “العمل الذي قام به راي هوجان- مدير عمليات الفريق الأول- كان رائعًا، لقد تواصلنا مع الحكومة النمساوية للقدوم هنا وأخذنا إذن الموافقة”.

‏وأضاف: “أود شكر الحكومة النمساوية على السماح لنا بالتواجد هنا، نظرنا للذهاب إلى إسبانيا بالجولة التحضيرية لكن لم يكن خيارًا جيدًا لأن الطقس كان حارًّا للغاية”.

وأكمل: “سنبقى في النمسا لمدة أربعة أسابيع بالجولة التحضيرية وهذا غريب بصراحة أن أقضي فترة كهذه بجولة تحضيرية لكن اضطررنا لذلك”.

وأشار: “تبدو الجولة التحضيرية كبطولة حيث سنبقى لمدة شهر تقريبًا هنا لكن هذا تحضير بوقت قصير نسبيًا لموسم طويل جدًا، التدريبات ستكون شديدة للغاية”.

‏وأكد: “التدريبات شديدة وعلينا أن نكون مبدعين ومسؤولين عن الجميع وتحسين المزاج العام، لم يسبق لي من قبل وأن قضيت شهرًا كاملًا بجولة تحضيرية لكن هذا شيء جيد”.

واستكمل‏: “لدينا وقت كافٍ للتدريب والحديث وعندما سيعود لاعبونا الدوليون سنأمل ألا يكونوا بحاجة لحجر صحي، فهذا مهم جدًا”.

وأتم: “الوضع شائك كما ذكرت، لكن نبحث أن نكون معًا كفرقة واحدة، دون الحاجة للحجر المنزلي عند العودة، ولذلك سنبقى هنا لفترة طويلة نسبيًّا”.

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