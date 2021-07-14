شوف آخر عروض بنده الأسبوعية على منتجات الألبان وعلى الدجاج بمناسبة عيد الأضحى Hyper Panda

يتميز هايبر بنده بجميع فروعه Hyper Panda market بالمملكة العربية السعودية، وخارجها بتقديم أفضل العروض على جميع المنتجات والسلع الغذائية، وغيرها من المنتجات والسلع الهامة لكل منزل كالأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والخامات، والمعدات، والمجمدات، وغيرها من الأدوات والأجهزة، وتعد عروض بنده الأسبوعية هي أقوى عروض بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية Panda

يتميز هايبر بنده بتقديم أفضل العروض على جميع المنتحات، ومنها:العرض المميز على الكب كيك من ماركة يمامة غندور، وكذلك عرض مميز آخر على خبز البرجر بالسمسم من لوزين، وعلى فطائر الجبنة ماركة لوزين، ويقدم عرض على كرواسونسفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو، وعرض آخر على نفس الكرواسون بحشوة الفراولة المميزة المذاق، كما يقدم خصم على سعر عبوات خبز التورتيا الأصلي من ماركة لوزين.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات، والعروض على المنتجات الغذائية، ومن ضمنها: عرضه المميز على القراميش من شابورة، وعلى الخبز بالحليب الممتاز من سويتر، وأيضاً على كيك نحول من سويتر، وتخفيض مميز منه على الخبز الأبيض للساندويتشات من لوزين، وكذلك عرض على خبر البرجر بالبطاطس من فوشيه، ويقدم أيضاً تخفيض مميز على سعر كوكيز البراونيز بالشكولاتة الكلاسيكية، وعلى علبة الكيك بكريمة الجبنة مميزة المذاق، كما يتوفر لديه خصم متميز على خبز التوست الأسمر العبوة العائلية.

عروض هايبر بنده على أضاحي العيد

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من عروض المناسبات وخاصة في هذه الأيام عروض على أسعار أضاحي العيد المميزة من بنده ماركت Panda market، ومنها: خصم مميز على سعر الخروف النعيمي الملحم من بنده وأقل صك لديه ٢٣ كيلو، كما تتوفر تخفيضات على سعر الخروف السواكني بالأوزان الموضحة سابقاً، ويتوفر أيضاً لديهم عروض على أسعار الخراف البربرية، وعلى أسعار الخراف الرفيدية، وأيضاً على سعر الخروف الحري، كما يتوفر خصومات على الخراف الرومانية، والأسبانية، كما يوجد تنزيلات في أسعار التيوس البربرية، وعلى أسعار الخراف الجورجية، وعلى العجول، والجمال الكاملة للولائم والأضاحي.