نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية 14 يوليو 2021 حتى 27 يوليو 2021 هلا بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم شركة العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها بمناسبة حلول العيد المبارك والتي تتكون من جميع أنواع الدواجن مثل أفخاذ دجاج رفيعة، صدور دجاج، وبرجر بقري، ودجاج مجمد، وبروستد دجاج سادية، وبطاطس داري مقلية رفيعة، وبرجر دجاج، وناجت دجاج، ومسحب دجاج عادي، وبسلة خضراء، ويتوفر غير ذلك من المنتجات الطازجة في عروض العثيم الأسبوعية. عروض العثيم الأسبوعية تضم عروض العثيم الأسبوعية حلويات شرقية فاخرة وسط بسعر 17.50 ريال.

حلويات شرقية فاخرة وسط بسعر 17.50 ريال. توفر عروض العثيم الجديدة خصم على زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير بسعر 19.95 ريال.

خصم من عروض العثيم اليوم على شوكولاتة جالكسي جواهر بسعر 49.95 ريال.

توفر مجلة عروض العثيم الأسبوعية خصم على تمر روثانة صندوق كبير بسعر 18.95 ريال.

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خصم من عروض العثيم اليوم على تمر سكري طازج بسعر 9.95 ريال.

تقدم لكم شركة العثيم السعودية خصم على تمر عجوة المدينة بسعر 29.95 ريال.

تمر تمارا سكري رطب بسعر 10.95 ريال. عروض العثيم لهذا الأسبوع تحتوي شركة العثيم الأسبوعية على تمر خلاص الإحساء مكنوز بسعر 6.95 ريال.

على تمر خلاص مكنوز بسعر 6.95 ريال. تمر نبوت سيف فاخر مكنوز بسعر 5.95 ريال.

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توفر عروض العثيم اليوم خصم على غريبة مشكلة بالفستق وسادة بسعر 24.95 ريال.

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تشمل عروض العثيم الجديدة خصم على شوكولاتة ام ند امز كرسبي بسعر 9.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية 14 يوليو 2021 حتى 27 يوليو 2021 هلا بالعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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