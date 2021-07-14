تراند الفن: غدًا.. بدء التقديم إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إخطارًا للإدارات التعليمية بشأن آخر مستجدات التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

وحصل “القاهرة 24”، على صورة من إخطار “تعليم القاهرة” للإدارات بشأن التقديم إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي من 15 /2021/7 وحتى 2021/8/15.

ولفتت إلى أنه تم حذف الطلبات الإلكترونية من قبل على اعتبار الموقع كان تجريبي ومبدئي، وعلى ذلك تم إلغاء

وحذف كل المتقدمين من قبل.

كما أشارت “تعليم القاهرة”، إلى أن الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة وأكثر يحق لهم التقدم إلى المدارس التي يرغبون الالتحاق بها على مستوى المحافظة بنسبة 20%.

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