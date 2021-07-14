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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
ترجمة حصرية: وثقت كاميرا مراقبة في شوارع منطقة أبوهار في البنجاب بالهند لحظة اقتحام ثور هائج لغرفة تضم مجموعة من العمال.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظات مرعبة أثناء اندفاع الثور الهائج نحو باب الغرفة في المنزل التي تجمع فيها العمال.
وذكرت الصحيفة، أن الثور الهائج كان يقاتل في معركة مع بقرة أخرى في الشارع، قبل أن يفرّ هاربًا من أمامها ويقتحم المنزل على العمال، وكاد يقتل أحدهم.
وأبان الفيديو أن مجموعة العمال التي كانت تعكف على أداء أعمالهم هربت من المكان بسرعة؛ حيث سقط أحدهم أرضًا وكاد الثور أن يدهسه أو يضربه برأسه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظات مرعبة.. شاهد: ثور هائج يقتحم غرفة تضم مجموعة من العمال وكاد يقتل أحدهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.