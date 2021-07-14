فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الفنانة سما المصري

بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، فى الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي

الزمالك الأسبق، والتى يتهم فيها سما المصري بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وأكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أن موكلته تواجه

تهمة السب والقذف تجاه المستشار مرتضى منصور.

يذكر أن سما المصري صادر ضدها حكم من المحكمة الاقتصادية

بقضية أخرى، وهي الحبس سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل

الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 ألف جنيه، وتنفذ الحكم بسجن القناطر.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمرت بإخلاء سبيل سما المصري

في الجلسة السابقة خلال نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق

يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه.

وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، إن قرار إخلاء السبيل

لن يطبق في تلك الحالة لأن موكلته صادر ضدها أحكامًا بالحبس 3 سنوات ونصف قضت منها

14 شهرًا. وأضاف “ناجي” أنه سيتقدم بطلب بعد انقضاء نصف مدة

العقوبة للعفو عنها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد فنانة شهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.