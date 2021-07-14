تراند الفن: غدا.. محاكمة حسام مؤنس وزياد العليمي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - قال المحامي خالد علي، إن جهات التحقيق أخطرته بصفته وكيلا عن كل من هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، شفاهة، بتحديد جلسة موضوعية لمحاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

وأضاف علي أن المحاكمة ستتم غدا الخميس 15 يوليو في جنح مصر القديمة.

من جانبها، أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم بإدراج 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ “خلية الأمل”.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.

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