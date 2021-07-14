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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة خروج فتاة من منزلها، في حي السويدي بالرياض، واختفت في ظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد.
وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة على منزلها والمنازل المجاورة في شارع “آل فريان”، لحظة خروجها ظهر يوم الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض في يدها.
وتلقى تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي، بلاغ من أهل الفتاة التي تدعى “منيرة”، وتبلغ من العمر 13 عاماً.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة خروج فتاة من منزلها بالرياض واختفائها في ظروف غامضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.