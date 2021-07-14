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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: أوضحت الفنانة المصرية صفية العمري، أن شائعة تشوه وجهها جراء عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة.
وبعثت “العمري”، رسالة لمروجي هذه الشائعة قالت فيها: “اتقوا ربنا في حالة مرضية”، وجاء ذلك استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة”.
ولفتت “العمري” إلى أنها أصيبت بمرض العصب السابع، أثناء تصوير فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه، موضحة أنها مثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.
وأشارت إلى أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، مبينة أن شائعة تشوه وجهها أدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من الفنانة صفية العمري على تشوه وجهها _فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.