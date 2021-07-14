تراند الفن: أول تعليق من الفنانة صفية العمري على تشوه وجهها _فيديو 

صحيفة المرصد: أوضحت الفنانة المصرية صفية العمري، أن شائعة تشوه وجهها جراء عمليات التجميل دمرت حياتها لسنوات طويلة.

وبعثت “العمري”، رسالة لمروجي هذه الشائعة قالت فيها: “اتقوا ربنا في حالة مرضية”، وجاء ذلك استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة”.

ولفتت “العمري” إلى أنها أصيبت بمرض العصب السابع، أثناء تصوير فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة”، وهي حالة تسبب ارتخاء العين وشللا في جزء من الوجه، موضحة أنها مثلت مشهدا من الفيلم وهي مصابة بالشلل، وكانت الشخصية التي تلعبها تصاب بالشلل في المشهد، فأدته بشكل طبيعي، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وأشارت إلى أنها تلقت العلاج المناسب بعد ذلك وشفيت، ومثلت العديد من الأدوار في أفلام ومسلسلات، مبينة أن شائعة تشوه وجهها أدت إلى توقف المنتجين عن عرض الأدوار عليها حتى فترة قريبة.