تراند الفن: “فزعة السعودية”.. شاهد: لحظة وصول أول دفعة مساعدات طبية من المملكة إلى تونس

صحيفة المرصد : وصلت اليوم الأربعاء، أول دفعة من المساعدات الطبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، لدعمها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة “الإخبارية”، لحظة وصول طائرة الخطوط الجوية السعودية التي كانت تحمل الدفعة الأولى من المساعدات الطبية من المملكة إلى تونس.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، لدعم بلاده في مواجهة كورونا.



