تراند الفن: بـ2150 جنيهًا.. “مصر للطيران” تُسيّر 240 رحلة للغردقة وشرم الشيخ خلال إجازة العيد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - قررت شركة مصر للطيران تشغيل 240 رحلة جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 15 يوليو حتى 25 يوليو 2021، وذلك مع التزام تام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلى متن طائرات الشركة.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أبو العينين في بيان أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة، لجذب جميع شرائح المجتمع من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيهًا، وأسوان ومرسى علم بسعر موحد 2450 جنيهًا.

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