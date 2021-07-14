تراند الفن: للعام الثاني على التوالي.. المملكة تنظم الحج وسط إجراءات احترازية لحفظ صحة المواطن والمقيم (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - للعام الثاني على التوالي تنظم المملكة شعيرة الحج وسط إجراءات احترازية مشددة، لحماية المقيم والمواطن من عدوى فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، وظهور تحورات جديدة له في العالم.

واشترطت الوزارة حصول الراغب في أداء الفريضة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو على الأقل جرعة واحدة، مع ضرورة أن تكون الحالة الصحية، خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاما) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين”.

الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: إنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وشدد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: “الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا”، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً، مبينا أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة.

وأكد متحدث الحج والعمرة أنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

البطاقة الذكية للحجاج

ولفت “بن سعيد”، إلى أن الوزارة ستطلق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام، حيث تحوي البطاقة على جميع البيانات الشخصية والصحية للحجاج ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، مما يساهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

عقوبة مخالفة نقل الحجاج بدون تصريح

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