تراند الفن: ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات: أحلم بتحقيق ميدالية في طوكيو (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - تحدثت ابتسام زايد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، وأول مصرية تشارك في الأولمبياد، عن مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، والمقرر لها بنهاية يوليو الجاري.

وقالت ابتسام زايد، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24”: “أحلم بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، وسعيدة بتمثيل مصر وقارة إفريقيا في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، ونسعى لتحقيق شيء يليق باسم بلدنا”.

وتابعت ابتسام زايد حديثها قائلة: “المشاركة في الأولمبياد حدث تاريخي لا يتكرر كثيرًا، وأحلم بأن أكون خير سفيرة لمصر في هذا المحفل العالمي، خاصة أن أي إنجاز لن يكون شخصي، بقدر ما بيكون باسم مصر”.

وواصلت: “تأثرنا كثيرًا بسبب فترة فيروس كورونا، خاصة أن كل معسكراتنا تكون في أوروبا، وظروف الطيران لم تسمح بذلك، لذلك تأثرنا كثيرًا بذلك، ولكن حاليًا أنا في كامل استعدادي للمشاركة بالأولمبياد”.

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