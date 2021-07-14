فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - قال إقليم أمهرة الحليف لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،

اليوم الأربعاء، إنه سيشن هجوماً على قوات إقليم تيجراي المجاور، التي تتقدم بالأراضي

الخاضعة لسيطرة أمهرة، ما قد ينقل الحرب الأهلية في إثيوبيا إلى مرحلة جديدة.

وبحسب “رويترز” البريطانية، تعهدت الجبهة الشعبية

لتحرير تيجراي، التي استعادت السيطرة على معظم مناطقها الأصلية في الأسابيع الثلاثة

الماضية بعد الانقلاب المفاجئ في حرب الثمانية أشهر، باستعادة غرب تيجراي، وهي مساحة

واسعة من الأراضي الخصبة التي تسيطر عليها قوات الأمهرة التي استولت عليها خلال الصراع.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي سحب قوات الحكومة المركزية

فجأة الشهر الماضي من معظم مناطق تيجراي، يوم الثلاثاء إنه لا يزال مصممًا على صد أي

تهديد لجبهة تحرير تيجراي. كان هذا بمثابة تحول في خطاب أبي، الذي كان قد أكد في السابق

على وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي سخرت منه الجبهة الشعبية لتحرير تيغري باعتباره

“مزحة” تهدف إلى تبرير انسحاب قواته.

وقال متحدث باسم حكومة أمهرة الإقليمية إن السلطات هناك تحشد

قواتها لشن هجوم مضاد ضد تيجراي. ونقلت مؤسسة أمهرة الإعلامية الحكومية في المنطقة عن المتحدث

باسم أمهرة جيزاشيو مولونة قوله إن “الحكومة الإقليمية انتقلت الآن من الدفاع

إلى الهجوم”. وأضاف أن “ميليشيات أمهرة والقوات الخاصة كانت تحاول بشكل منهجي

الدفاع ولكن صبرنا نفد، وبدءًا من اليوم قمنا بشن هجوم هجومي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توسع الحرب الأهلية في إثيوبيا.. إقليم جديد يعلن الدخول في المواجهات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.