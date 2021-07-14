تراند الفن: 300 جنيه حافز للمتبرع.. تفاصيل المشروع القومي للبلازما (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - أكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بلازما الدم بهدف علاج أمراض كثيرة.

وأوضحت نيفين النحاس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا تسببت في توقف استيراد وتصنيع مشتقات البلازما، لذلك كان هناك دافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.

ولفتت إلى أن التبرع بالبلازما يشبه إلى حد كبير التبرع بالدم، مضيفة أن البلازما تعد نحو 55% من حجم الدم ويتم التبرع بنسبة قليلة للغاية من البلازما.

وأضافت إلى أن الجسم يعوض المتبرع بالبلازما بعد 48 ساعة من تبرعه، مؤكدة أن المتبرع لا يشعر بأي ألم أو ضرر، مؤكدة أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة أبرزها تنشيط الخلايا الجذعية.

وفيما يتعلق بالشروط، قالت إن التبرع بالبلازما ينطبق على كل شخص سنة فوق الـ18 عامًا، باستثناء يحمل أي فيروس مرضي، مضيفة أن دورة المتبرع تستغرق نحو ساعة داخل المركز.

وشددت على أن هناك 6 مراكز للتبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، أبرزها المصل واللقاح ومركز في العباسية بالإضافة إلى مركز بطنطا، متابعة أن خلال عام سيتم تدشين نحو 20 مركز.

ونوهت بأنه يتم تقديم حوافز عينية هدايا للمتبرعين، موضحة أن الحوافز مالية من 200 إلى 300 جنيه للمتبرع المنتظم للمرة الواحدة.



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