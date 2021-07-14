تراند الفن: وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) لخدمات التوظيف عن توفر ست وظائف في التخصصات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

1- مسؤول أنظمة التشغيل:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- أخصائي حوكمة البيانات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذيي صلة.

3- مدير علاقات الخدمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

4- مدير حماية البيانات والخصوصية:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (نظم المعلومات، علوم الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

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