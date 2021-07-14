فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - صحيفة المرصد : تقدم “المرصد” لقرائها خدمة الأخبار الأكثر مشاهدة وتفاعلًا من جانب قراء الصحيفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث حصد أحدهما أكثر من 300 ألف مشاهدة. وفيما يلي عناوين الأخبار الأكثر مشاهدة: 1- شاهد.. صاحبة متجر لبيع الحلويات تبكي بحرقة بسبب ما يفعله الزبائن معها (334٬292)

2- شاهد: أول تعليق من طليق إلهام الفضالة بعد إعلانها طلاقهما وزواجها من شهاب جوهر: “أنا اللي مرتاح والله”! (103٬025) 3- شاهد.. أغرب طريقة لتقديم المشروبات للزبائن في أحد كافيهات الرياض (91٬561) 4- شاهد : زوجة شهاب جوهر الأولى تخرج عن صمتها وتعلق على زواج طليقها من إلهام الفضالة (70٬774) 5- “ما شفناه سرق شيء”.. شاهد: فيديو نادر لـ”الملك فهد” يعلق على هدف “ماجد عبدالله” في مرمى كوريا (65٬398) جدير بالذكر أن صحيفة “المرصد” تعد الموقع الإخباري الثاني على مستوى المملكة من حيث عدد الزيارات ، والأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد التعليقات والتفاعل مع الأخبار من جانب القراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على أكثر 5 أخبار تصدرت أعلى المشاهدات في “المرصد” خلال الـ24 ساعة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.