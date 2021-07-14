فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام عدد من بائعي التذاكر في أحد القطارات بالتعدي على أمين شرطة، في مصر. وأظهر مقطع الفيديو، قيام مجموعة من بائعي تذاكر القطارات بمحطة بركة السبع في المنوفية، بالتعدى على أحد أفراد الشرطة المصرية، في حين حاول البعض فض المشاجرة. وقال أحد المتواجدين في موقع المشاجرة: “عيب تضربوا راجل كبير كدا، وكمان لابس ميري”، حسبما أظهر مقطع الفيديو المتداول. وأضاف آخر: “للأسف الشديد أن الواقعة مع أمين شرطة لابس ميري، اتلمو عليه الكمسارية وضربوه عشان التذكرة، والكمساري قالوا هسلمك، الراجل قالو مش معاي فلوس، اتلمو عليه وضربوه بجد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : الاعتداء على شرطي مصري في محطة قطار .. وأحد الموجودين: عيب تضربوا راجل كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.