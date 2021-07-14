شوف عروض بنده اليوم تخفيضات عيد الأضحى تصل ل 70 % أقوى عروض السعودية

عروض بنده اليوم نعرض لكم اليوم عروض بنده التي يتطلع إليها الكثير من المواطنين لأنها من أهم وأفضل العروض الخاصة والتي يمكن أن توفر خصومات كبيرة جدًا على جميع المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية (مثل شاشات التليفزيون) لأنها تصل إلى 50٪ حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من المنتجات المتوفرة في جميع متاجر وأسواق بنده في المملكة العربية السعودية، وتستمر هذه العروض حتى الثلاثاء 13 يوليو 2021، فأسرع وانتهى قبل انتهاء الكميات والعروض المحدودة.

عروض بنده السعودية

يوفر بنده جميع المستلزمات الغذائية التي تحتاج لها كل أسرة، لاحتوائه على جميع الفواكه الطازجة والتفاح والكمثرى والبطيخ والليمون والفراولة والمانجو والخضروات المختلفة مثل الخيار والبطاطس والبقوليات مثل الفول والعدس، وكذلك مجموعة متنوعة من الأطعمة المعلبة والمكسرات، ويوفر بمناسبة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف نوع المشروبات التي يحتاج لها الجميع.

عروض بنده على الأجهزة وأدوات الطبخ

عروض بنده اليوم خلاط ماركة Kenwood، ثمنه فقط 209 ريالاً سعودياً بدلاً من 229 ريالاً سعودياً.

خصومات بنده خلاط مولينيكس، بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال سعودي.

تخفيضات بنده عصارة كليك أون، بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي.

قطاعة مولينيكس، بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي.

مكواة من Colin, ثمنها 49 ريالاً سعودياً بدلاً من 75 ريالاً سعودياً.

تخفيضات بنده الأسبوعية