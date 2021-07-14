تراند الفن: شاب يوثق الاعتداء عليه داخل سيارته وتهشيم زجاج النافذة وتهديده بأدوات حادة من آخرين في الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لشاب وثقه بنفسه في مدينة الرياض بعد الاعتداء عليه من أشخاص آخرين وتهديده بأسلحة بيضاء. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره الشاب أثناء قيادته لمركبته في أحد الشوارع، تهشيم زجاج النافذة التي تجاور مقعد قائد المركبة من جانب هؤلاء الأشخاص. وأبانت اللقطات أن الأشخاص الذين هددوه كانوا يستقلون سيارة “جيب سوداء” واعترضوه في الطريق وتوقفوا أمامه، مؤكدًا أنهم أشهروا في وجهه الأدوات الحادة.

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