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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لشاب وثقه بنفسه في مدينة الرياض بعد الاعتداء عليه من أشخاص آخرين وتهديده بأسلحة بيضاء.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره الشاب أثناء قيادته لمركبته في أحد الشوارع، تهشيم زجاج النافذة التي تجاور مقعد قائد المركبة من جانب هؤلاء الأشخاص.
وأبانت اللقطات أن الأشخاص الذين هددوه كانوا يستقلون سيارة “جيب سوداء” واعترضوه في الطريق وتوقفوا أمامه، مؤكدًا أنهم أشهروا في وجهه الأدوات الحادة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب يوثق الاعتداء عليه داخل سيارته وتهشيم زجاج النافذة وتهديده بأدوات حادة من آخرين في الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.