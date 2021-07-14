تراند الفن: هل يشرع الاكتفاء بسماع التكبيرات دون ترديدها؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت تواصل 16 زيارة

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان،مدى مشروعية الاكتفاء بسماع التكبيرات دون ترديدها.

وأكد في لقاء مع قناة “المجد” أن المشروع هو ترديد التكبيرات وألا يكتفى المرء بالاستماع اليها، لأن الاستماع يكون لتلاوة القرآن الكريم، مستشهداً بقوله تعالي:” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ”.

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