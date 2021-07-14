تراند الفن: ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات مساء اليوم عقب تصريحات البنك المركزي الأمريكي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - ارتفع سعر جرام الذهب 4 جنيهات في مصر لدى سوق الصاغة، مساء اليوم الأربعاء، بدعم ارتفاع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 907 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 832 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 794 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و352 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الأربعاء، مستفيدة من ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، على الرغم من أن التركيز الرئيسي كان على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين، وفقا لوكالة رويترز.

زادت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.87٪ أو بما يعادل 13 دولارًا إلى 1823.03 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.76٪ أو بما يعادل 24 دولارًا إلى 1824.5 دولارًا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في OANDA لتداول الوراق المالية في تصريحات نقلتها رويترز، إنه بينما حقق الذهب مكاسب على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي والعوائد بشكل طفيف، فإنه لم يكن كافيًا لتحويل الزخم إلى أعلى بشكل حاسم.

قال”جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل الأمريكي لا يزال بعيدًا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي لبدء خفض دعم الاقتصاد.

وأضاف في تصريحات معدة مسبقًا لشهادته أمام الكونجرس اليوم الأربعاء أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ.

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