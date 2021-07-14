تراند الفن: مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما في الغربية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بقرية كفر عنان بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية؛ بسبب خلافات أسرية بينهما، وعثر الأهالي على جثتها وأبلغوا الشرطة بالجريمة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل قرية كفر عنان دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وعثروا على الزوجة غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية، وتبين أن وراء الواقعة زوج المجني عليها، حيث تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين الزوجين؛ بسبب خلافات أسرية بينهما تطورت إلى قتل الزوجة على يد زوجها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بإيداع الجثة لمشرحة مستشفى زفتي العام، وانتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة.

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