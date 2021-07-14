تراند الفن: السودان: الحوار هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرًا إلى حرص الحكومة السودانية على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي، وتعمل على استقرار الأوضاع بإثيوبيا المجاورة.

وأشاد البرهان، خلال لقائه دانيت ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، بالدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان ومساندته في المحافل الدولية، مطالبا بالاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية الماثلة حاليا.

وشدد وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، على التزام المكون العسكري بدعم الانتقال الديمقراطي، موضحًا أن الحكومة الانتقالية تسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني.

وذكرت الوكالة أن مبعوثة رئيس الاتحاد الأوروبي، أشادت بجهود الحكومة الانتقالية بالسودان، في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.

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